Врач назвал самые опасные продукты

Соль и сахар являются самыми опасными продуктами, заявил кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

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В своем Telegram-канале он отметил, что избыток соли повышает давление, создает угрозу образования тромбов и снижает концентрацию тестостерона. Рацион, который построен на консервах, может спровоцировать серьезные проблемы.

При этом избыток сахара влияет на выработку инсулина, добавил Гадзиян.

Ранее врач Маргарита Королева рассказала, что постоянное употребление консервов в металлических банках может повысить давление и увеличить риск развития рака. Когда продукт контактирует с металлическими стенками, в него могут проникать токсичные элементы.