Врачи напомнили, к чему приводит дефицит витамина А

Санитарные врачи отмечают, что недостаток витамина А нередко приводит к проблемам со здоровьем. Микронутриент играет важную роль в работе органов зрения, а также поддерживает иммунную и репродуктивную системы.

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Среди основных причин дефицита витамина А специалисты выделяют недостаток овощей и фруктов в рационе, а также несущественное употребление жиров с пищей. Дело в том, что ретинол усваивается в организме только при наличии жиров. Кроме того, недостаток витамина А проявляется во время лечения антибиотиками и злоупотребления вредными привычками.

Такое состояние представляет опасность для иммунитета. При дефиците ретинола человек становится уязвимее в борьбе с вирусами и бактериями и чаще заражается респираторными инфекциями. Кроме того, недостаток витамина А способствует падению остроты зрения и приводит к нарушениям роста и формирования костей у маленьких детей.