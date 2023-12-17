Врач назвал два продукта, которые нужно исключить из рациона

Существует несколько продуктов, которые не только следует ограничить в своем рационе, но и вовсе от них отказаться. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

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Эксперт отметил, что наиболее опасными пищевыми добавками, которые люди съедают без раздумий ежедневно, являются соль и сахар.

По словам Гадзияна, избыточное содержание соли в организме может привести к образованию тромбов, а также повысить артериальное давление.

Сахар, в свой черед, ускоряет продуцирование инсулина в крови и способствует отложению жировых тканей, рассказал Гадзиян во время ответа на вопросы своих подписчиков в Telegram-канале.

Американские ученые университета Тулейна провели исследование, в рамках которого пришли к выводу, что частое добавление соли в еду может привести к развитию диабета 2-го типа. Данные были опубликованы в издании Mayo Clinic Proceedings.