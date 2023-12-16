Певица Sia призналась, что сделала липосакцию из-за неуверенности в себе

В последнее время 47-летняя певица Sia заметно постройнела. Поклонники гадали, какая же диета помогла звезде обрести желаемую фигуру, и вдруг она сама призналась в том, что на самом деле сделала липосакцию. Sia рассказала, что сильно поправилась из-за препаратов для щитовидной железы, поэтому обычные тренировки и диеты не дали никакого результата.

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Sia отметила, что хочет быть откровенной со своими поклонниками, поэтому приняла решение рассказать о липосакции, которую она пережила. По словам певицы, она не пыталась убедить кого-либо в том, что сбросила вес благодаря правильному питанию.

Я неуверенная в себе, как и большинство людей. Нахождение на виду у публики вызывает во мне беспокойство, поэтому я приняла решение изменить свою внешность, чтобы обрести уверенность в себе, — призналась певица.