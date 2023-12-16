Психолог дала советы, как улучшить память

Нейрофизиологи говорят: нет плохой памяти — есть недостаточное количество повторений.

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Психолог, профессиональный коуч ICU Ольга Зродникова рассказала «Газете.Ru», как улучшить свои навыки запоминания.

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Первый способ — «дорастить помидоры»

«Когда вы выращиваете помидоры, вы же не вытаскиваете их из земли, чтобы посмотреть, отрасли ли корни. Нашей памяти тоже нужно дать дозреть. Не торопить, а создать условия, как помидорам в теплице: регулярно поливать и удобрять. Не жалуйтесь на плохую память, если не повторили действие/ фразу/ процесс достаточно для того, чтобы они автоматизировались. Каждый мозг индивидуален, у каждого — своя программа развития и свое «достаточно». Но плоды обязательно созреют, если набраться терпения», — объяснила она.

Второй метод — «очистить флешку»

«Если представить нашу долговременную память в виде компьютера, то сначала мы собираем всю информацию на «флешку». Эту роль играет часть мозга — гиппокамп. Вся новая информация от пяти сенсорных систем (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус) ежедневно аккумулируется, а ночью «переписывается» с флешки на жесткий диск — в долговременную память. Но, конечно же, не вся информация. А только та, которая «маркируется» как нужная, ценная, полезная. Остальная очищается под ноль, чтобы утром, после хорошего сна, у вас была свежая чистая оперативная память. Очищение происходит во время фазы медленного сна, поэтому очень важно хорошо высыпаться», — сказала психолог.

Есть две возможности, как показать мозгу, что информация, которую вам нужно запомнить, достойна этого своей ценностью и значимостью.

«Первое: то, что вы запоминаете, должно быть очень ярко окрашено эмоциями. Вы и сейчас без труда вспомните в деталях свои самые важные дни — рождение ребенка, свадьба, победа на соревнованиях. Все это впечаталось в вашу память с помощью эмоций. Именно поэтому такие воспоминания называются впечатлениями. А второй путь — это многократные повторения», — отметила специалист.

Еще одна популярная техника — «выпустить ретривера»

«Есть такая порода собак — золотистый ретривер. Название происходит от глагола retrieve — «отыскивать и приносить [дичь]». Чтобы наша память лучше работала, мы должны стать немного ретриверами. Техника retrieving — это восстановление, извлечение информации из памяти. Недавние исследования в психологии обучения подтвердили так называемый «testing effect»: воспроизведение новой информации по памяти работает для запоминания лучше, чем ее многократное изучение. Иначе говоря, новая информация максимально запоминается тогда, когда, вы ее специально вытаскиваете из памяти», — рекомендовала Зродникова.

Четвертый способ — испуг

«Некоторые люди утверждают, что хорошо запоминают что-то только в условиях стресса. Этому тоже есть объяснение. Гормон кортизол вырабатывается в коре надпочечников при стрессе, заставляя нас испытывать агрессивность, тревожность, напряжение. А выделение кортизола стимулируется АКТГ (аденокортикотропным гормоном). Так вот, АКТГ отвечает не только за агрессию в условиях стресса, опасности, но и улучшает память, запоминание, обучение. Опасные ситуации врезаются в память — нам важно больше в них не попадать. Поэтому умеренный стресс нужен, чтобы начать действовать, реагировать, выходить из зоны комфорта. Главное — следить, чтобы он не стал хроническим», — предупредила специалист.

Пятый способ — остановиться и «зависнуть»

«Последние открытия по консолидации памяти выявили один простой принцип. Для самого действенного запоминания нужно периодически ничего не делать. Например, если при работе компьютера возникло слишком много задач, и его оперативная память не справляется, то он «зависает». В это время процессор завершает открытые задачи.