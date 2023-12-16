В зимний период замёрзнуть можно не только оказавшись в лесу вдали от тепла — длительная прогулка в городе, забытые дома перчатки или тесная обувь тоже могут доставить немало хлопот. Например, легко можно переохладиться и отморозить себе пальцы, ступни или что-то ещё.

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Что в этом случае предпринять, рассказала дерматолог Наталия Жовтан.

По словам эксперта, к обморожению могут привести тесная обувь, недостаточное количество слоёв одежды или, наоборот, большое количество синтетики — всё это мешает сохранению правильной температуры тела.

Как правило, вместе с обморожением происходит и переохлаждение организма.

Что делать при обморожении

Прежде всего, при обморожении стоит завести человека в тёплое место, наложить согревающие повязки на повреждённые места и дать тёплое питьё.

По возможности хорошо бы принять тёплую ванну или душ с постепенным повышением температуры.

Резко вставать под горячую воду нельзя, так как при обморожении теряется чувствительность нервных окончаний и сосуды находятся в состоянии спазма. Ощущения возвращаются постепенно, добавила врач.

Чтобы быстрее восстановиться после обморожения, эксперт посоветовала заняться физическим упражнениями — они помогут улучшить кровообращение.

А вот пить спиртное для того, чтобы согреться, или смазывать кожу жирным кремом не стоит. Эти приёмчики могут помешать восстановлению функций нервных окончаний.