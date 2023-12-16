Назван простой способ избавиться от пивного живота

Мастер-тренер XFIT Дмитрий Трощенков раскрыл россиянам простые способы избавиться от пивного живота. Он также назвал истинную причину возникновения жировых отложений.

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Он рассказал, что главными причинами проблемы являются несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни, замедленный обмен веществ и чрезмерное употребление алкогольных напитков.

Трощенков считает, чтобы предотвратить появление жировых отложений, нужно питаться 4–5 раз в день. При этом в рационе должны преобладать кисломолочные продукты, нежирное мясо, рыба, супы на овощных бульонах и каши на воде.

По большей части блюда необходимо готовить на пару или запекать. Помимо этого, он призвал установить время последнего приема пищи за два-три часа до сна и не прибегать к поздним перекусам.

«На ужин лучше готовить легко перевариваемые блюда – к примеру, овощное рагу, запеченное в духовке мясо птицы, рыбу. Навсегда откажитесь от жирного мяса, копченостей, солений, сладостей и продуктов, которые содержат химические добавки, красители, усилители вкуса», – цитирует тренера Lenta.ru.