Назван простой способ избавиться от пивного живота
Мастер-тренер XFIT Дмитрий Трощенков раскрыл россиянам простые способы избавиться от пивного живота. Он также назвал истинную причину возникновения жировых отложений.
Он рассказал, что главными причинами проблемы являются несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни, замедленный обмен веществ и чрезмерное употребление алкогольных напитков.
Трощенков считает, чтобы предотвратить появление жировых отложений, нужно питаться 4–5 раз в день. При этом в рационе должны преобладать кисломолочные продукты, нежирное мясо, рыба, супы на овощных бульонах и каши на воде.
По большей части блюда необходимо готовить на пару или запекать. Помимо этого, он призвал установить время последнего приема пищи за два-три часа до сна и не прибегать к поздним перекусам.
«На ужин лучше готовить легко перевариваемые блюда – к примеру, овощное рагу, запеченное в духовке мясо птицы, рыбу. Навсегда откажитесь от жирного мяса, копченостей, солений, сладостей и продуктов, которые содержат химические добавки, красители, усилители вкуса», – цитирует тренера Lenta.ru.
Он также напомнил о важности физической активности, в особенности пеших прогулок. Если не соблюдать рекомендации, пивной живот может стать причиной ишемической болезни сердца, сахарного диабета, холецистита и проблем с сердцем и сосудами.