Врач рассказал о способе снижения риска деменции у пожилых людей

Врач Меррилл рассказал о способе снижения риска деменции у пожилых людей
Физическая активность в старшем возрасте способствует увеличению размера областей мозга, важных для памяти и обучения, что может снизить возникновение деменции. Об этом рассказал доктор медицинских наук Дэвид Меррилл.
— Мы обнаружили, что даже умеренный уровень физической активности, например, прохождение менее четырех тысяч шагов в день, может оказать положительное влияние на здоровье мозга, — сказал эксперт.
Врач добавил, что эта цифра вполне достижима в отличие от рекомендованных десяти тысяч шагов, что делает эту цель более возможной для многих пожилых людей.
В ходе исследования группа ученых совместно с Мерриллом проанализировали МРТ-снимки головного мозга 10 тысяч человек. В результате специалисты обнаружили, что регулярная физическая активность, такая как ходьба, бег или фитнес, связана с большим объемом серого и белого вещества, а также гиппокампа. Серое вещество крайне важно для обработки информации, когда как белое вещество соединяет разные области мозга. В свою очередь гиппокамп играет центральную роль в формировании воспоминаний.
Таким образом, полученные данные исследований подтверждает пользу физической активности для мозга и профилактики деменции у пожилых людей, пишет Journal of Alzheimer's Disease.
Нередки случаи, когда пожилые люди с деменцией уходят из дома и забывают дорогу обратно. Хуже всего, когда в такой ситуации человек не имеет при себе никаких средств связи. «Вечерняя Москва» узнала, как действовать, если пропал человек с деменцией.