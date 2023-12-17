Врач рассказал о способе снижения риска деменции у пожилых людей

Физическая активность в старшем возрасте способствует увеличению размера областей мозга, важных для памяти и обучения, что может снизить возникновение деменции. Об этом рассказал доктор медицинских наук Дэвид Меррилл.

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— Мы обнаружили, что даже умеренный уровень физической активности, например, прохождение менее четырех тысяч шагов в день, может оказать положительное влияние на здоровье мозга, — сказал эксперт.

Врач добавил, что эта цифра вполне достижима в отличие от рекомендованных десяти тысяч шагов, что делает эту цель более возможной для многих пожилых людей.

В ходе исследования группа ученых совместно с Мерриллом проанализировали МРТ-снимки головного мозга 10 тысяч человек. В результате специалисты обнаружили, что регулярная физическая активность, такая как ходьба, бег или фитнес, связана с большим объемом серого и белого вещества, а также гиппокампа. Серое вещество крайне важно для обработки информации, когда как белое вещество соединяет разные области мозга. В свою очередь гиппокамп играет центральную роль в формировании воспоминаний.

Таким образом, полученные данные исследований подтверждает пользу физической активности для мозга и профилактики деменции у пожилых людей, пишет Journal of Alzheimer's Disease.