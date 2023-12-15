Сколько шагов нужно делать в день, чтобы быть здоровым
Ученые, занимающиеся вопросами физической культуры, давно развенчали мнение о том, что для поддержания здоровья и продления жизни необходимо проходить 10 000 шагов в день. Они утверждают, что даже немного движения полезно, хотя больше — лучше.
О том, почему полезно много ходить и сколько шагов нужно делать в день, — в материале «Рамблера».
Почему полезно много ходить
Регулярное движение тела приносит огромную пользу — от улучшения кровообращения и здоровья сердца до снижения веса и риска развития некоторых хронических заболеваний. Существует обратная зависимость между количеством шагов и вероятностью развития таких заболеваний, как гипертония и диабет, то есть чем больше шагов вы делаете, тем ниже ваш риск возникновения определенных нарушений.
Измерение уровня активности по шагам — отличный способ убедиться, что вы получаете достаточную физическую нагрузку каждый день. Помимо обычной ходьбы, в ежедневное количество шагов засчитываются и другие занятия, такие как аэробные тренировки, бег или йога.
Сколько шагов нужно делать в день для здоровья
Ученые из Медицинского центра при Университете Джонса Хопкинса проанализировали 17 исследований, в которых изучалось количество шагов, пройденных людьми, как правило, за недельный период, и проследили за состоянием их здоровья примерно через семь лет. Они пришли к выводу, что привычка проходить чуть менее 4 000 шагов в день снижает риск смерти от любой причины, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам врача-кардиолога и одного из авторов исследования Сета Шей Мартина, это означает 30-45-минутную прогулку или примерно три километра, хотя у каждого человека этот показатель разный. Но чем больше шагов вы сделаете, тем лучше для вас: риск смертности снижался на 15 процентов с каждой дополнительной тысячей шагов, сделанных участниками.
Как увеличить количество шагов в день
Вот несколько простых способов увеличить количество шагов за день:
- Пройдитесь пешком до почты и сделайте несколько лишних кругов вокруг дома.
- Поговорите о прошедшем дне с близкими во время прогулки после ужина.
- Совершите бодрящую прогулку перед поездкой на работу.
- Создайте клуб любителей ходьбы в офисе.
- Поднимайтесь по лестнице вместо того, чтобы пользоваться эскалатором или лифтом.
- Выходите из автобуса на пару остановок раньше и пройдите остаток пути пешком.
- Поплавайте в бассейне (это тоже считается!).
- Сходите на танцы в клуб.
- Запишитесь на волейбол, в помещении или на улице.
- Займитесь теннисом.
- Покатайтесь на коньках на местном катке.
- Паркуйтесь на стоянках как можно дальше.