Сколько шагов нужно делать в день, чтобы быть здоровым

Ученые, занимающиеся вопросами физической культуры, давно развенчали мнение о том, что для поддержания здоровья и продления жизни необходимо проходить 10 000 шагов в день. Они утверждают, что даже немного движения полезно, хотя больше — лучше.

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О том, почему полезно много ходить и сколько шагов нужно делать в день, — в материале «Рамблера».

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Почему полезно много ходить

Регулярное движение тела приносит огромную пользу — от улучшения кровообращения и здоровья сердца до снижения веса и риска развития некоторых хронических заболеваний. Существует обратная зависимость между количеством шагов и вероятностью развития таких заболеваний, как гипертония и диабет, то есть чем больше шагов вы делаете, тем ниже ваш риск возникновения определенных нарушений.

Измерение уровня активности по шагам — отличный способ убедиться, что вы получаете достаточную физическую нагрузку каждый день. Помимо обычной ходьбы, в ежедневное количество шагов засчитываются и другие занятия, такие как аэробные тренировки, бег или йога.

Сколько шагов нужно делать в день для здоровья

Ученые из Медицинского центра при Университете Джонса Хопкинса проанализировали 17 исследований, в которых изучалось количество шагов, пройденных людьми, как правило, за недельный период, и проследили за состоянием их здоровья примерно через семь лет. Они пришли к выводу, что привычка проходить чуть менее 4 000 шагов в день снижает риск смерти от любой причины, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам врача-кардиолога и одного из авторов исследования Сета Шей Мартина, это означает 30-45-минутную прогулку или примерно три километра, хотя у каждого человека этот показатель разный. Но чем больше шагов вы сделаете, тем лучше для вас: риск смертности снижался на 15 процентов с каждой дополнительной тысячей шагов, сделанных участниками.

Как увеличить количество шагов в день

Вот несколько простых способов увеличить количество шагов за день: