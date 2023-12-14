ВОЗ призвала запретить все сладкие электронные сигареты

Всемирная организация здравоохранения призвала запретить все ароматизированные вейпы по всему миру и приравнять их к сигаретам. Об этом пишет Daily Mail.

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ВОЗ заявила, что необходимы срочные меры для контроля над электронными сигаретами, поскольку существует мало доказательств того, что вейпинг помогает курильщикам бросить сигареты и может вызвать никотиновую зависимость у некурящих.

Организация требует принять ряд мер, включая запрет на все ароматизаторы, такие как ментол, и применение к вейпам тех же мер, которые используются для борьбы с табаком. К ним относятся высокие налоги и запрет на использование в общественных местах.

«Детей с раннего возраста привлекают к использованию электронных сигарет, и они могут подсесть на никотин», — говорит Тедрос Аданом Гебреисус, генеральный директор ВОЗ.

ВОЗ заявила, что вейпы вырабатывают вещества, некоторые из которых, как известно, вызывают рак и представляют риск для здоровья сердца и легких. Они также могут нанести вред мозгу молодых людей.