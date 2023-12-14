Роспотребнадзор рассказал про 7 привычек бодрого утра

Для многих жителей Северной столицы утро начинается далеко не с бодрости, однако есть ряд привычек, которые помогут исправить положение дел, об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

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Специалисты рекомендуют построить свой режим дня, который поможет просыпаться в одно и то же время. Выходные не должны быть исключением. Таким образом, вы сможете вставать в нужное время без будильника.

Также следует избегать использование гаджетов в первые минуты пробуждения.

Как сообщает "Петроград", лучше заменить это на короткую утреннюю гимнастику, что благотворно отразится на работе всего организма.