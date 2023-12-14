Простые упражнения для идеальной осанки

Человек с ровной спиной всегда выглядит уверенно и привлекательно, и от этого в некоторой мере зависит его успех в личной и профессиональной жизни, заверила доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирина Меркулова. При этом, по ее словам, добиться идеальной осанки можно в домашних условиях с помощью простых упражнений, их фитнес-эксперт назвала «Ленте.ру».

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При самостоятельных занятиях дома главное удерживать мышцы в напряжении и спину — ровной, обратила внимание Меркулова.

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Простое, по ее словам, упражнение «кошка — корова» нужно делать стоя в упоре на коленях. Кисти рук должны располагаться на полу, бедра — под прямым углом к полу. Необходимо прогнуться в спине, как кошка, а подбородком потянуться вверх. Далее нужно округлить спину и прижать подбородок к груди, то есть выполнить «корову». Делать это упражнение нужно медленно, причем «кошка» должна быть на вдохе, а «корова» на выдохе, рассказала специалистка.

Другое упражнение, которое называется «пловец», выполняется лежа на животе, продолжила фитнес-эксперт. Лоб необходимо положить на коврик, ноги держать вместе. Руки нужно вытянуть вверх и развести в стороны, а затем снова вверх — и в стороны. Упражнение желательно повторять 10-15 раз. При выполнении необходимо двигать только руками, туловище должно полностью лежать на коврике, голову также нельзя поднимать, предупредила Меркулова.

Еще одно упражнение выполняется лежа на спине, тело следует вытянуть в одну прямую линию, руки направить вверх, но плечи опустить, а не прижимать к ушам. Носки необходимо оттянуть и направить вниз, а взгляд — в потолок. В этом положении необходимо лопатки держать на коврике, поясница и ягодицы также должны быть прижаты. Нужно удержать это ровное положение пару минут, затем — сбросить напряжение. И повторить снова.