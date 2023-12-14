Красная рыба считается чуть ли не лучшим источником важных для человека омега-3 жирных кислот. С одной стороны они способствуют укреплению стенок сосудов и снижению риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, с другой - наш организм не может их синтезировать самостоятельно. То есть, получаем мы эти полезные вещества только с продуктами питания.

«Две-три порции рыбы в неделю будет достаточно, чтобы обеспечить себя необходимыми жирными кислотами», — передает здоровое-питание.рф со ссылкой на специалистов.

Медики уверяют, что необязательно покупать дорогую красную рыбу, чтобы получать полезные кислоты. Есть бюджетный, но не менее полноценный аналог - сельдь (в ней, помимо ценных жирных кислот, присутствуют также белок, витамины, антиоксиданты). И многие уже об этом знают.

Другое дело, не всегда понятно, как селедку лучше употребить. Так, например, консервация сохраняет большинство полезных веществ, но, как правило, при пряном посоле продукт содержит достаточно большое количество соли (до 6,3 г в 100 г продукта). А это, как известно, небезопасно для людей, у которых есть проблемы с сердцем или у вас повышенное артериальное давление. Если очень хочется, можно позволить себе два-три кусочка такой рыбы в день. Осторожно следует есть рыбу с солью, если имеются проблемы с почками (так как могут быть ограничения по соли и жидкости).

Чтобы снизить риски, специалисты предлагают обратить внимание на замороженную версию. Сельдь, подвергшаяся воздействию холода сразу после вылова, сохраняет все свои полезные свойства. Но чтобы блюдо получилось не только полезным, но и вкусным, рекомендуется размораживать дары моря в течение нескольких часов (оптимально - в холодильнике). Есть и еще одно важное правило: не погружайте рыбу в горячую воду. В результате она станет безвкусной.