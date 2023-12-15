В России врачи «скорой помощи» смогут не брать согласие пациента для оказания помощи

Госдума поставила точку в принятии поправок к закону «Об основах охраны здоровья», позволив врачам выездной бригады скорой помощи самостоятельно оценивать обстановку и при необходимости совершать медицинское вмешательство без согласия пациента.

Поправки были внесены в нижнюю палату парламента ещё в 2019 году, а первое чтение состоялось в 2020. Теперь же поправки приняты.

Авторы поправок считают, что такое решение поможет обеспечить своевременное оказание медицинской помощи, даже если пациент не отдаёт себе отчёт в своём состоянии. При этом человек сможет отказаться от врачебной помощи, но только в письменном виде, что в правовом отношении обеспечит защищённость медиков.

К тому же до настоящего времени существовала практика вмешательства врачей без согласия пациента только при условии собрания консилиума. И здесь возникал замкнутый круг: вне лечебного учреждения собрать консилиум невозможно.