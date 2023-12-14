Сексолог перечислил снижающие качество спермы привычки

Слишком частое посещение бани, малоподвижный образ жизни и некоторые другие привычки ухудшают качество спермы и снижают вероятность зачатия, предупредил уролог, сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. В комментарии для «Ленты.ру» он назвал и другие факторы, вредящие мужскому репродуктивному здоровью.

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Показатели спермы могут варьироваться в зависимости от образа жизни и факторов внешней среды, рассказал Лубенников. По этой причине, как отметил уролог, при интерпретации результатов спермограммы врачи изучают минимум два анализа, сданных с интервалом в четыре недели.

К привычкам, снижающим качество спермы, Лубенников отнес ежедневную мастурбацию, частое посещение бани, курение, в том числе кальяна, регулярное длительное использование подогрева сидения автомобиля, сидячий образ жизни, злоупотребление алкоголем.

«У мужчин с ожирением качество спермы всегда намного хуже, чем у тех, кто ведет здоровый образ жизни. Для изменения ситуации в лучшую сторону необходимо отказаться от продуктов, провоцирующих набор лишнего веса Александр Лубенников уролог, сексолог», — рассказал Лубенников

Также качество спермы может ухудшаться из-за половых инфекций, которые зачастую протекают бессимптомно, продолжил собеседник «Ленты.ру». Для защиты от них необходимо при каждом половом контакте использовать презервативы, особенно при частой смене партнеров, подчеркнул врач.

«Необходимо помнить, что после устранения вредных факторов ожидать улучшения качества спермы можно минимум через три месяца», — подытожил Лубенников.