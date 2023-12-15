LED-лампы нового поколения пообещали идеальный сон всем людям

Исследователи представили новую светодиодную технологию, ориентированную на особеннности организма человека, которая имитирует естественный цикл «день-ночь», предлагая идеальные длины волн синего света в нужное время.

Давно известно, что синий свет, особенно в диапазоне 480 нм, нарушает циркадные ритмы, влияя на циклы сна и бодрствования. Исследователи разработали светодиоды, излучающие 480 нм для дневного времени и 450 нм для вечернего, эффективно снижая разрушительное воздействие на выработку мелатонина в организме.

В исследовании с участием 22 здоровых взрослых мужчин-добровольцев воздействие светодиодов, ориентированных на человека, повысило уровень мелатонина в ночное время на 12,2% и снизило в дневное время на 21,9% по сравнению с обычными светодиодами.