Как привести себя в форму за две недели до Нового Года

Кажется, что все хотят привести себя в форму только к лету, но с наступлением декабря в голове у большинства звучит звоночек тревоги о предстоящих новогодних праздниках.

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Все хотят встретить Новый Год в форме и с телом своей мечты. Но что делать, если до праздников осталась всего пара недель?

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Чтобы быстро привести себя в форму, важно акцентировать внимание на упражнениях, которые прорабатывают все группы мышц. Чем глобальнее упражнение задействует ваше тело, тем больше калорий вы сожжете и больше мышц задействуете.

Это позволит в короткие сроки привести ваши мышцы в тонус.

Попробуйте эти три комплексных упражнения включить в свои тренировки и в кратчайшие сроки увидите результат:

Приседания: Эффективны для тренировки ног, ягодиц, кора и даже рук, если используются дополнительные гантели. Поставьте ноги на ширине плеч и медленно садитесь вниз, удерживая ровной спину, напрягая пресс.

Различные планки на руках и предплечьях: Развивают верхнюю часть тела, акцентируя внимание на спине, прессе, руках и плечах. Встаньте в упор на ладони или предплечья, а также на носки. Напрягите все тело и удерживайте его в неподвижном положении 30-40 секунд.

Отжимания: Это отличный способ тренировать грудные, плечевые, и рукоятчатые мышцы. Выполняйте отжимания с носков или колен, при движении сводя лопатки и удерживая мышцы пресса.

Сколько повторений нужно делать для наилучшего результата и почему?

Важно проводить упражнения в режиме высоких повторений – 20-25 раз по 3 подхода. Это стимулирует выработку метаболических процессов, ускоряя обмен веществ, что способствует сжиганию жира.

Делайте упражнения через день, дополняя тренировки другими упражнениями – махи, скручивания на пресс, выпады, ягодичные мостики.

Не забывайте про двигательную активность в течение дня – ходите минимум 10.000 шагов или увеличьте количество кардио тренировок, что поможет дополнительно сжигать калории.

Работа над мышцами – это только половина пути к идеальной форме. Даже с выраженными мышцами слой подкожного жира может скрывать ваш труд. Эффективным способом уменьшить его является коррекция питания.

Советы по питанию, которые помогут быстро привести себя в форму

Замените высококалорийные продукты на более полезные альтернативы. Например, предпочтите интегральные зерна, магазинные закуски замените орехами и свежими фруктами.

Снизьте потребление дневной калорийности на 20%. Уменьшите объем привычных порций.

Добавьте в свой рацион 500 гр овощей.

Уберите перекусы и сделайте 3 основных приема пищи.

Составляйте приемы пищи по принципу белки + жиры + углеводы. Выбирайте менее обработанные и полезные продукты, например, выбирайте вместо привычных сладостей фрукты, вместо мюсли овсянку долгой варки, а вместо сдобы цельнозерновой хлеб.

Замените сладкие напитки на воду. Питье воды также может создать иллюзию полноты, что поможет снизить количество потребляемой пищи.