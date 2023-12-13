Врач назвал приводящую к инфаркту распространенную привычку

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что регулярный отказ от завтрака может привести к инфаркту. Выпуск, в котором он назвал приводящую к недугу распространенную привычку, доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рассказал, что привычка отказываться от еды по утрам увеличивает риск возникновения инфаркта. По его словам, есть исследование, которое показывает, что люди, пропускающие завтрак, чаще сталкиваются с инфарктами, чем те, кто не делают этого. Врач добавил, что отсутствие регулярного завтрака может также увеличивать риск развития сахарного диабета.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил привычки, которые нарушают работу сердца. В этот список медик включил привычку переносить болезнь на ногах. По его словам, во времена эпидемий гриппа число сердечных заболеваний резко растет.