Фитнес-тренер назвала пять упражнений для красивых икр

Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала пять упражнений для красивых икр. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Бутова предложила начать с подъема на носки стоя. Также специалист рекомендовала выполнять это упражнение с утяжелителями из положения сидя на стуле.

Далее Бутова посоветовала делать прыжки из приседа. Исходное положение — стоя, ноги на ширине таза, руки вдоль тела. Затем необходимо согнуть ноги в коленях до угла 90 градусов, отвести таз назад и присесть, после чего, не округляя спину, выполнить выпрыгивание.