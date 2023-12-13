Кардиолог рассказал, как защитить сердце и сосуды зимой

Кардиолог Дональд Ллойд-Джонс (Donald Lloyd-Jones), заведующий кафедрой профилактической медицины в Медицинской школе Фейнберга при Северо-Западном университете в США, рассказал MedicalXpress, что зимой не стоит употреблять большое количество алкоголя и нарушать режим сна. Также стоит избегать стрессовых ситуаций. Такие меры позволят снизить риск инфаркта и инсульта.

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Врач рассказал, что в сезон зимних отпусков люди часто испытывают стресс, связанный с организацией поездок и времяпрепровождением с родственниками и друзьями. Кроме того, новогодние праздники часто становятся причиной отхода от привычного режима питания и приобретения нездоровых пищевых привычек. В совокупности эти факторы могут увеличивать риск инфаркта и инсульта.

Кардиолог советует высыпаться, не злоупотреблять алкоголем и калорийной, жирной пищей. Другим провокатором сердечно-сосудистых заболеваний может послужить холодный воздух. Во время вдыхания он охлаждает кровь в легких и вызывает сужение кровеносных сосудов, которое может спровоцировать их спазм. Кровеносные сосуды, устремляющиеся от легких вниз, к другим органам и тканям, называются коронарными артериями. Холодная погода для них особенно опасна.