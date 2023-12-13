Офтальмолог рекомендовала носить очки на улице в холодную погоду
Для того, чтобы избежать дискомфорта от холодной погоды, можно носить на улице очки, они будут защищать глаза от ветра, а очки с тонировкой защитят глаза от ультрафиолетового излучения.
Такие рекомендации дала офтальмолог Валентина Меркулова в разговоре с Life.ru.
Она отметила, что избежать дискомфорта также помогут увлажняющие капли, которые рекомендовал офтальмолог.
При этом Меркулова отметила, что даже при большом минусе глаза не мерзнут, в отличие от кожи, так как холодовые рецепторы роговицы располагаются в средних слоях.