Аллерголог назвала допустимое количество мандаринов в день

Всеми любимое новогоднее лакомство может причинить дискомфорт, если им злоупотреблять. Врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко определила допустимое количество мандаринов в день. Об этом сообщили в телеграм-канале минздрава Московской области.

«Лучше выбирать кислые мандарины. Чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит, порция должна быть меньше», – отметила врач.

По словам Бондаренко, взрослым можно есть до пяти некрупных мандаринов в течение дня. Детям в возрасте до года рекомендуется отказаться от цитрусовых, чтобы у ребенка не развился диастаз и аллергия. После года можно давать ребенку одну-две дольки мандарина.

Аллерголог рекомендовала давать трехлетним малышам половину мандарина. Дошкольникам – не больше одного. Норма для учеников начальных классов – два плода, а детей старшего возраста – до трех штук.