Понизить артериальное давление можно не только с помощью лекарственных препаратов. Какие фрукты съесть, чтобы нормализовать его, кардиолог Дэвид Сабгир рассказал изданию Eating Well.

Бананы являются хорошим источником калия, который, как было доказано, помогает контролировать давление и способен снимать напряжение, оказываемое на стенки кровеносных сосудов, объяснил врач.

Во-вторых, гипертоникам стоит добавить в свой рацион авокадо: оно содержит пищевые волокна и ненасыщенные жиры, которые оказывают положительное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, оно также содержит большое количество калия.

Наконец, справиться с подскочившем давлением помогут ежевика, черника и малина, уверяет кардиолог. В их составе есть антиоксиданты, в том числе антоцианы, которые, согласно результатам исследований, нормализуют его.