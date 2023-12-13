Почему возникают провалы в памяти после употребления алкоголя

Как отмечает эксперт, потеря памяти возникает из-за внезапного и быстрого повышения уровня алкоголя в крови. Спиртное воздействует на гиппокамп – часть мозга, которая воспринимает кратковременные воспоминания и хранит их в области, отвечающей за долговременные.

Таким образом, долговременная память в это время просто не создаётся.

Доктор Граймс поясняет, что трудно точно определить, какое количество алкоголя оказывает такой эффект, поскольку это зависит от ряда факторов, в том числе от съеденной в тот день пищи. Приём антидепрессантов, лекарств от кашля и простуды, а также болеутоляющих средств может усилить действие алкоголя, добавляет эксперт.