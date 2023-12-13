"Очень мало калорий". Диетолог посоветовала худеющим один полезный продукт

Некоторые привычные продукты обладают полезными свойствами, о которых мы иногда даже не догадываемся. Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала "Известиям" о полезных свойствах тыквы.

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Один из главных атрибутов Хэллоуина может похвастаться поистине целительным составом.

По словам специалиста, в 100 граммах тыквы содержится чуть ли не суточная доза провитамина А, который в организме превращается в витамин А. Он, в свою очередь, улучшает репродуктивную функцию, зрение, синтез гормонов и состояние кожи, укрепляет иммунитет.

Помимо этого, тыква богата кремнием, который необходим для синтеза соединительной ткани, крепких зубов и ногтей, а также калием и магнием, отметила врач. Они отвечают за регуляцию кислотно-щелочного баланса, нормализацию сердечного ритма и артериального давления, четкость мышления, регуляцию уровня сахара в крови и др.

"В тыкве очень мало калорий: в 100 г содержится всего 20–25 Ккал, 4 г углеводов и 2 г полезной клетчатки, которая служит в качестве очищающего средства для организма", – приводятся слова диетолога.