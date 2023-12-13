Врач назвала способы быстро снять нервное напряжение

«Когда люди нервничают, они начинают ходить из угла в угол. Это своего рода защитная реакция. В работающих мышцах все, что негативно влияет на организм, сжигается. Полезно походить, особенно на свежем воздухе, но если вы находитесь в небольшом помещении, то можно поприседать и поотжиматься», — отметила она.