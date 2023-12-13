Поможет ли сельдерей похудеть
Сельдерей - это универсальный и недооценённый овощ. Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог из Garage Gym Reviews, объяснила, как употребление сельдерея помогает снизить вес.
Сельдерей отлично помогает поддерживать потерю веса. И вот пять способов, благодаря которым это происходит.
Небольшое количество калорий. В одной чашке сельдерея - всего 16 ккал.
Вариант здорового перекуса. Сельдерей может стать приятной альтернативой чипсам или сладостям.
Увеличение объёма еды. Происходит это за счёт того, что в сельдерее много клетчатки и воды.
Большое количество клетчатки. Это вещество в составе сельдерея улучшает пищеварение, помогает дольше чувствовать сытость.
Поддержание водного баланса. Исследования показали, что иногда организм принимает жажду за голод. А в сельдерее много воды.
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