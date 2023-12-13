Названы способы улучшить выносливость

Для начала стоит заняться ходьбой, например, добираться на работу пешком. Также можно заниматься продолжительными тренировками умеренной интенсивности, то есть в течение длительного времени без перерывов на отдых. Для этого подойдут бег, езда на велосипеде, плавание и аэробика.