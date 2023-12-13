Названы способы улучшить выносливость

Журналисты «Тинькофф Журнала» назвали способы улучшить выносливость. Об этом сообщается на сайте издания.

Названы способы улучшить выносливость
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Для начала стоит заняться ходьбой, например, добираться на работу пешком. Также можно заниматься продолжительными тренировками умеренной интенсивности, то есть в течение длительного времени без перерывов на отдых. Для этого подойдут бег, езда на велосипеде, плавание и аэробика.

Еще одним вариантом улучшения выносливости могут стать круговые тренировки. Упражнения в таком формате выполняются по кругу по одному подходу без отдыха. Перерыв между кругами строго регламентирован, что позволяет сохранять необходимый диапазон частоты сердечных сокращений.