Эксперты рассказали, какие продукты помогут организму при нехватке солнца

Витамин D неслучайно называют «солнечным витамином», так как он вырабатывается в организме под действием солнечного света. В осенне-зимний период может возникнуть его дефицит. Поэтому полезно будет включить в свой рацион больше продуктов, богатых этим веществом.

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Среди лучших источников витамина D медики выделяют следующие продукты: дикий лосось, рыбий жир, сельдь, рыбные консервы (сардины, тунец), а также продукты, которые дополнительно обогащены этим витамином. Чаще всего это молоко.

При этом специалисты отмечают, что в магазинах чаще можно встретить лосося, который выращивался на ферме. Витамина D в такой рыбе значительно меньше.

Небольшое количество этого витамина содержится в овсянке, картофеле, петрушке и некоторых травах, передает издание «Профиль».