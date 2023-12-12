Нутрициолог Кузина объяснила, чем опасен метод подсчета калорий при похудении

В последнее время к методу похудения с помощью подсчета калорий относятся c осторожностью. Есть мнение, что постоянное зацикливание на цифрах может привести к стрессу, а вот умению прислушиваться к потребностям своего организма этот метод не учит. Однако полностью сбрасывать со счетов этот способ поддержания себя в отличной форме тоже не стоит. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась нутрициолог, психолог Катерина Кузина.

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По мнению специалиста, метод подсчета калорий довольно эффективен.

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— Ведь существует золотое правило похудения — расходовать энергии больше, чем потреблять, создавать дефицит калорий. Проблема заключается в том, что многие не готовы отказаться от вредных продуктов и высчитывают калории, абсолютно забывая про полезную еду, — заметила нутрициолог.

Однако у этого способа привести себя в форму есть свои положительные и отрицательные стороны, подчеркнула Кузина.

Плюсы метода подсчета калорий

Определение порций

Подсчет калорий помогает понять, сколько пищи вам реально нужно для поддержания веса или достижения конкретной цели.

Осознанность в питании

При подсчете калорий вы начинаете обращать внимание на пищевую ценность продуктов, что способствует осознанному питанию. Вы сами для себя можете определить, съесть целую тарелку зеленого салата или крохотный кусок десерта.

Контроль питания

Этот метод дает четкое представление о том, что вы употребляете, помогая избегать переедания и недоедания. Иногда людям кажется, что они едят не очень много. Однако когда они начинают все фиксировать, вести дневник питания и подсчитывать калории, то картина проявляется совсем другая: выясняется, например, что привычный перекус с чаем и печеньками был намного калорийнее сытного и полезного завтрака.

Недостатки метода подсчета калорий

Индивидуальные особенности

Метод подсчета калорий не всем подходит из-за того, что все люди очень разные. Действительно, некоторые могут испытывать стресс из-за постоянного подсчета цифр. Есть также случаи, когда у человека проявляются негативные последствия, например, случаи анорексии. Поэтому для начала следует проконсультироваться со специалистом, чтобы понять, сможете ли конкретно вы придерживаться подобной системы питания.

Время и усилия

Подсчет калорий требует времени, особенно в самом начале, когда вам нужно будет измерять порции и учитывать калории каждого продукта. Правда, со временем это доходит до автоматизма.

Завышенная точность

Подсчет калорий может иногда привести к излишней фокусировке на цифрах, что может даже развить расстройство пищевого поведения.

Применять или не применять

Кузина подчеркнула, что выбор способа контроля питания — это индивидуальный процесс, и метод подсчета калорий может быть эффективным для людей, которые хорошо реагируют на числовую информацию и строго следят за своим питанием.

— Однако существует множество других подходов к здоровому питанию, которые также могут быть успешными. Важно понимать, что в итоге выбор метода контроля за питанием должен быть основан на индивидуальных предпочтениях, потребностях и учитывать состояние вашего здоровья, — объяснила эксперт.