Эндокринолог рассказала о способности физических нагрузок ускорять старение

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о том, что чрезмерные физические нагрузки ускоряют старение организма.

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Павлова рассказала, что в результате наблюдения за экспериментальной группой – 11 тысячами близнецов – на протяжении 45 лет выяснилось, что организм людей, ведущих чрезмерно активный образ жизни, стареет быстрее, чем у тех, кто живет более размеренно. В среднем биологический возраст участников эксперимента разнился на полтора–два года в зависимости от количества нагрузок.

При этом эксперт уточнила, что активные, но биологически более старые люди имеют меньшие риски смерти, чем биологически молодые, но недостаточно активные. Однако это преимущество могло нивелироваться из-за вредных привычек.