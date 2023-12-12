Названа часть тела, которую обязательно нужно утеплить зимой

Зимой обязательно нужно носить теплую и комфортную одежду, закрывающую поясницу, а также головной убор и обувь по погоде, рассказала NEWS.ru терапевт Виктория Иванова. Медик подчеркнула, что замерзшие ноги после улицы необходимо как можно быстрее согреть растираниями или в ванне с теплой водой.

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Обязательно надевайте головной убор, теплую комфортную одежду, закрывающую поясницу, шарф и обувь по погоде. Если вы промочили ноги в холодную слякотную погоду, необходимо как можно быстрее согреть их теплыми ваннами, растираниями. Избегайте переутомлений и стрессовых ситуаций, — отметила Иванова.

Она также предупредила, что заболеваемость ОРВИ, гриппом, коронавирусом в настоящее время существенно растет в России. По словам Ивановой, основным источником инфекции является больной человек, который чихает, кашляет, тем самым выделяя вирусы во внешнюю среду и заражая окружающих людей. Вирус может передаваться как воздушно-капельным путем (через кашель, насморк, чиханье), так и бытовым способом — через предметы обихода, объяснила специалист.