Врач: горячие напитки лучше пить из стаканчика без крышечки
Содержащиеся в крышках токсические вещества могут спровоцировать онкологию.
Употребление горячих напитков из стаканчиков с пластиковой крышечкой может сильно навредить здоровью. Об этом в беседе с «Вечерним курьером» рассказала врач-онколог и акушер-гинеколог Екатерина Рудая.
По словам специалиста, в пластиковых крышках, закрывающих стаканчики с кофе, содержатся токсические вещества. Вместе с напитком они могут попасть на слизистую рта человека, а далее в желудок. И это касается не только кофе, но и всех горячих напитков, которые продают на вынос в ресторанах и кафе.
Кроме того, эксперт отметила, что эти вещества могут спровоцировать риск возникновения различных заболеваний, в том числе онкологию. Ведь крышки изготавливаются из менее безопасных материалов, чем сами стаканчики. Именно поэтому лучше употреблять напиток, не закрывая стакан.