Врач: горячие напитки лучше пить из стаканчика без крышечки

Содержащиеся в крышках токсические вещества могут спровоцировать онкологию.

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Употребление горячих напитков из стаканчиков с пластиковой крышечкой может сильно навредить здоровью. Об этом в беседе с «Вечерним курьером» рассказала врач-онколог и акушер-гинеколог Екатерина Рудая.

По словам специалиста, в пластиковых крышках, закрывающих стаканчики с кофе, содержатся токсические вещества. Вместе с напитком они могут попасть на слизистую рта человека, а далее в желудок. И это касается не только кофе, но и всех горячих напитков, которые продают на вынос в ресторанах и кафе.