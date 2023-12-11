Врач объяснила, чем полезны лыжные прогулки

Катание на лыжах способствует общему улучшению самочувствия и настроения, рассказала в беседе с «Вестями Подмосковья» эксперт портала телемедицинских консультаций врач Екатерина Курбатова. По ее словам, лыжные прогулки укрепляют различные группы мышц, препятствуя формированию лишнего веса.

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Лыжные прогулки требуют усилий от различных мышц, в том числе от брюшных и спинных, а также нагрузка идет на ноги и руки. За счет этого организму удается не наращивать лишний вес, как это порой случается в холодное время года, — пояснила врач.

Кроме того, по ее словам, этот вид зимней активности помогает улучшить координацию и рефлексы, а также способствует снижению уровня стресса и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему при отсутствии противопоказаний. Выбирать лыжи и палки для взрослого необходимо в соответствии с ростом и типом телосложения. Неправильный размер лыж и палок снизит скорость катания и уменьшит нагрузку на мышцы.

В пресс-службе Роспотребнадзора в свою очередь добавили, что катание на лыжах улучшает работу органов дыхания, причем организм, в зависимости от интенсивности, расходует около 500–600 ккал в час. А спуск с горки может стать своеобразным «антидепрессантом». При этом в ведомстве посоветовали перед выездом проконсультироваться с врачом, чтобы выявить, нет ли противопоказаний.