Ходьба или бег: что быстрее сделает фигуру стройной

Сейчас, несмотря на мороз, в парках все чаще можно встретить девушек, бегающих на новой ЗОЖ-волне. Бег укрепляет иммунитет, чтобы не бояться сезонных простуд, а еще помогает худеть. А вот теплолюбивые дамы предпочитают прятаться от стихии в фитнес-залах, устраивая спринт на беговых дорожках.

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Фитнес-тренеры всегда предлагали, как альтернативу бегу, — ходьбу. Причем она не хуже, а где-то даже лучше.

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Что же выбрать, если хочешь похудеть? Рассказывает фитнес-тренер Кайри Ферр.

Как работает ходьба

Вооружившись фитнес-трекером, можно просто ходить в парке в одном темпе и ритме. Если у вас сидячая работа и мало физической нагрузки, в качестве альтернативы после рабочего дня пройдитесь по парку в течение 40 минут.

«Ходьба помогает создать дефицит калорий, что имеет решающее значение для снижения веса. Такая нагрузка улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепляет мышцы и повышает общий уровень физической подготовки. Хоть при ходьбе и сжигается меньше калорий, чем при беге, со временем эта тренировка, если будет проходить регулярно, может привести к существенной потере веса в сочетании со здоровой диетой», — говорит фитнес-тренер.

Есть случаи, когда, например, при травмах, людям временно нельзя бегать, а есть и те, кому и вовсе запрещено это делать. Тогда ходьба может стать достойной альтернативой.

Как работает бег

Бег, в отличие от ходьбы, имеет ускоренный темп, а значит и воздействует на организм быстрее. Например, в процессе сжигается больше калорий в минуту.

«Бег также увеличивает частоту сердечных сокращений и ускоряет обмен веществ, что приводит к увеличению сжигания жира как во время, так и после тренировки. Бег может улучшить плотность костей, увеличить объем легких и помочь справиться со стрессом», — отмечает Ферр.

Так что же эффективнее?

В любом случае, будете ли вы бегать или ходить, важна регулярность тренировок. Лучше всего раза 3 в неделю. И обязательно правильно питаться. Способ похудения зависит от нескольких факторов.