Ходьба или бег: что быстрее сделает фигуру стройной
Сейчас, несмотря на мороз, в парках все чаще можно встретить девушек, бегающих на новой ЗОЖ-волне. Бег укрепляет иммунитет, чтобы не бояться сезонных простуд, а еще помогает худеть. А вот теплолюбивые дамы предпочитают прятаться от стихии в фитнес-залах, устраивая спринт на беговых дорожках.
Фитнес-тренеры всегда предлагали, как альтернативу бегу, — ходьбу. Причем она не хуже, а где-то даже лучше.
Что же выбрать, если хочешь похудеть? Рассказывает фитнес-тренер Кайри Ферр.
Как работает ходьба
Вооружившись фитнес-трекером, можно просто ходить в парке в одном темпе и ритме. Если у вас сидячая работа и мало физической нагрузки, в качестве альтернативы после рабочего дня пройдитесь по парку в течение 40 минут.
«Ходьба помогает создать дефицит калорий, что имеет решающее значение для снижения веса. Такая нагрузка улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепляет мышцы и повышает общий уровень физической подготовки. Хоть при ходьбе и сжигается меньше калорий, чем при беге, со временем эта тренировка, если будет проходить регулярно, может привести к существенной потере веса в сочетании со здоровой диетой», — говорит фитнес-тренер.
Есть случаи, когда, например, при травмах, людям временно нельзя бегать, а есть и те, кому и вовсе запрещено это делать. Тогда ходьба может стать достойной альтернативой.
Как работает бег
Бег, в отличие от ходьбы, имеет ускоренный темп, а значит и воздействует на организм быстрее. Например, в процессе сжигается больше калорий в минуту.
«Бег также увеличивает частоту сердечных сокращений и ускоряет обмен веществ, что приводит к увеличению сжигания жира как во время, так и после тренировки. Бег может улучшить плотность костей, увеличить объем легких и помочь справиться со стрессом», — отмечает Ферр.
Так что же эффективнее?
В любом случае, будете ли вы бегать или ходить, важна регулярность тренировок. Лучше всего раза 3 в неделю. И обязательно правильно питаться. Способ похудения зависит от нескольких факторов.
«Выбор между ходьбой и бегом для похудения зависит от индивидуальных целей, предпочтений и состояния здоровья. Очень важно учитывать такие факторы, как здоровье суставов, уровень физической подготовки. Для людей, которые только начали заниматься фитнесом или у них есть какие-то травмы, предпочтительнее ходьба. В процессе тренировок можно постепенно увеличивать темп. Если человек здоров, хорошо физических подготовлен, чтобы быстрее сбросить калории, он может бегать».