Фитнес-тренер назвал простые способы убрать живот до Нового года

Мастер-тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Филиппенко рассказал, что убрать живот за короткое время можно с помощью нескольких упражнений. Эти простые способы специалист назвал «Ленте.ру».

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Упражнения на пресс — скручивание и планка — отличный способ избавиться от живота до Нового года, считает Филиппенко. Он призвал выполнять их, чтобы укрепить и тонизировать область живота и сделать его более плоским и подтянутым.

При выполнении этих упражнений важно правильно контролировать движения и не перенапрягаться, чтобы избежать травм, подчеркнул специалист.

Кроме того, советую больше ходить пешком — это простое и доступное упражнение, которое помогает сжигать калории и ускорять обмен веществ. Ходьба активизирует мышцы ног, ягодиц и пресса. Регулярные прогулки улучшают общую физическую форму и способствуют похудению.

Также Филиппенко напомнил, что для достижения желаемого результата необходимо сочетать физические упражнения с правильным питанием.