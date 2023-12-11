Три небольших порции ананаса в день помогут похудеть

Эксперты Роспотребнадзора рассказывают, чем полезен ананас, а также отвечают на вопрос, поможет ли он избавиться от лишних килограммов.

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Ананас - многолетнее травянистое растение из Южной Америки. Мякоть спелых плодов желтоватого цвета, в ней много сока. Известно, что ананас состоит из воды на 85% и на 15% - из простых сахаров: фруктозы и сахарозы. Также в нем содержится много витаминов, микроэлементов и органических кислот.

В тропическом фрукте есть еще и бромелаин. Он нужен для расщепления белка на аминокислоты, что помогает усвоению пищи и улучшает пищеварение. Однако сжигать жир он не может.

В Роспотребнадзоре пояснили, что ананас хорошо влияет на организм. Благодаря полезным веществам он восстанавливает метаболизм, оказывает противовоспалительное и иммуностимулирующее действие. Еще бромелаин улучшает пищеварение, а клетчатка нормализует моторику кишечника.

Однако специалисты уверены, что похудеть с помощью ананаса возможно только в том случае, если правильно включить его в состав рационального питания. Нужно есть три порции мякоти в день по 100 граммов. В одной порции будет всего 50 ккал.

При этом ананас лучше не есть, если у человека есть гастрит или язвенная болезнь желудка. У фрукта высокая кислотность, что плохо влияет на слизистую оболочку.

Также не стоит увлекаться ананасом при аллергии и во время беременности, так как кальций, магний и железо повышают мышечный тонус, а это негативно сказывается на вынашивании ребенка.