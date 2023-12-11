Новогодний декор может навредить здоровью

Весь новогодний декор лежит нетронутым долгие месяцы и нередко собирает на себе пыль, грязь и ещё кучу нечисти. А накануне праздника всё это дело развешивают по дому.

© Unsplash

О том чем ещё могут быть опасны украшения, «Секрету фирмы» рассказала врач-аллерголог, иммунолог сервиса DocMа Дарья Есаулова.

Видео дня

По словам специалиста, за время хранения, кроме пыли, праздничные украшения притягивают все возможные аллергены, а если лежали в недостаточно сухом месте — ещё и грибки с насекомыми.

Самочувствие аллергика может ухудшиться — появятся так знакомые чихание, кашель, першение в горле и слезотечение, а нос заложит. Подобные симптомы могут проявиться и у других домочадцев, но по другой причине — из-за механического раздражения слизистых пылью.

Чтобы этого избежать, врач порекомендовала хранить поменьше декора. А до следующих праздников убирайте его в плотно закрывающиеся пластиковые коробки или вакуумные пакеты — так пыли и влага не смогут попасть внутрь.

«Отлично, если украшения будет легко мыть, а когда придёт время достать предметы из пыльного ящика, респиратор и свежий воздух помогут уменьшить количество пыли, попадающей на дыхательные пути. Аллергики могут попросить помощи у близких, чтобы лишний раз не пересекаться со своими раздражителями», — объяснила Есаулова.

Но на этом не всё. Аллергические реакции бывают и на материал украшения — выделяющиеся вещества могут привести не только к обострению заболевания, но и отравлению вредными компонентами. Опасны как несертифицированные материалы, из которых сделаны декорации, так и красители, которые придают им нужный цвет.

Собеседница «Секрета фирмы» посоветовала покупать украшения, на которые есть сертификаты соответствия. И лучше отдавать предпочтение натуральному декору и «холодным» гирляндам.

Также Есаулова упомянула и опасность новогодних аэрозолей, распыляющих снег или блёстки.

«Истинную аллергию они вызывают крайне редко, но спровоцировать приступ удушья или обострение бронхиальной астмы могут. При попадании на слизистые не исключены симптомы риноконъюнктивита», — предупредила она.