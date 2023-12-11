8 натуральных средств от гриппа, которые действительно могут работать

В сезон простуды и гриппа довольно сложно не подхватить болезнь. И вот какие методы помогут вам почувствовать себя лучше, пока ваша иммунная система борется с вирусом.

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Сон. Он поможет вам укрепить иммунитет. Спите как можно больше и старайтесь избегать контакта с другими людьми до тех пор, пока у вас не спадёт температура (без приёма жаропонижающих). Положите под голову дополнительную подушку, чтобы вам было легче дышать через нос.

Полоскание горла. Благодаря этому вы уменьшите воспаление и разжижите слизь в горле.

Вода и травяные чаи. Важно при болезни избегать обезвоживания. Уменьшить воспаление помогают чаи с куркумой, имбирём, корицей, гвоздикой, чёрным перцем, ромашкой, эвкалиптом, фенхелем, тимьяном, королевской мятой, перечной мятой. Результаты одного исследования, опубликованные в 2021 году, показали, что от вирусов защищает также зелёный чай.

Куриный суп. Исследование, опубликованное в 2022 году в журнале Nutrients, продемонстрировало, что вещества карнозин и ансерин в этом супе отличаются антиоксидантным и повышающим иммунитет действием.

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Чайник для промывания носа. Дважды в день промывайте носовые ходы. Осуществляется это при помощи солевого раствора, приготовленного на основе дистиллированной, стерилизованной или предварительно кипячёной воды.

Душ с паром. Если вы чувствуете из-за гриппа слабость и головокружение, то лучше просто включите горячую воду, сядьте где-нибудь в ванной и вдыхайте пар. В этом случае лучше не стоять под душем, чтобы не упасть в обморок.

Бузина. Учёные полагают, что она может блокировать выбросы гликопротеина НА на вирусах гриппа, что предотвращает размножение этих вирусов.

Цинк. Перед его приёмом проконсультируйтесь с врачом. Всё потому, что цинк может вступать во взаимодействие с антибиотиками и пеницилламином.