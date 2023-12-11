Как свежевыжатый сок может навредить вашему здоровью

Адриенн Юдим, доктор медицинских наук, эксперт в области медицинского снижения веса и диетотерапии в Беверли-Хиллз, предупредила, что перед тем, как пить сок, нужно убедиться, что у вас нет определённых хронических заболеваний.

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Вот о каких побочных эффектах употребления сока необходимо знать.

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Вероятность опасного взаимодействия с лекарствами. К примеру, грейпфрутовый сок может вступать во взаимодействие с некоторыми лекарствами, снижающими уровень холестерина (аторвастатин (Липитор)), снижающими кровяное давление (нифедипин (Eqv-Adalat CC)), кортикостероидами (будесонид (Пульмикорт)), антигистаминными препаратами (фексофеднадин (Аллегра)). Всё дело в том, что этот сок способен усилить действие препаратов и их побочные эффекты. Также употребление слишком большого количества витамина К (содержится в капусте, шпинате, мангольде, петрушке) за один раз может мешать действию разжижителей крови, таких как варфарин (кумадин).

Повышение риска развития диабета 2 типа. Но только при наличии преддиабета. То есть когда уровень сахара в крови выше нормы, но не настолько, чтобы диагностировать диабет. В ходе одного исследования выяснилось, что увеличение потребления сладких напитков, в том числе 100-процентных фруктовых соков, на полстакана или более в день повышает вероятность развития диабета на 16%. При этом после замены сока на воду, чёрный кофе или чай этот риск снизился почти на 10%. При диабете 2 типа рекомендуется вместо сока есть цельные фрукты.

Повреждение почек. Если у вас хроническое заболевание почек, то они не будут справляться с выведением из организма калия. По этой причине калий из овощей и фруктов будет накапливаться в крови. При избытке этого минерала у вас может развиться нерегулярное сердцебиение, возникнуть сердечный приступ. Много калия содержится в соках из банана, грейпфрута, авокадо, фиников, свёклы, медвяной росы, киви, манго, моркови, апельсинов, листовой зелени, граната, чернослива и в овощных соках в целом.

Пищевое отравление. Сок холодного отжима не пастеризуется, поэтому вы рискуете им отравиться. Особенно это касается тех, у кого иммунная система ослаблена: пожилые люди, дети, беременные женщины.

Проблемы со снижением веса. Идея с очищением организма соком обречена на провал. Всё потому, что наше тело уже способно очищаться самостоятельно.

Champneys

Недоедание. Сок ни в коем случае не должен заменять вам еду. Он содержит только углеводы, и в нём нет жиров и белков.

Дефицит клетчатки. Когда вы пьёте сок, вы получаете витамин С, но не клетчатку. В цельных фруктах при этом есть клетчатка, витамин С и содержится намного меньше калорий, чем в соке.

Падение уровня сахара в крови. Соки - это продукты с высоким гликемическим индексом. Известно, что они приводят к скачку уровня глюкозы в крови и к его резкому падению. Когда показатели сахара в крови снижаются, человек ощущает также снижение уровня энергии, головную боль, затуманивание сознания.

Недостаток белка. Если вы будете употреблять только сок, то не сможете получить белок.

Набор веса. Исследования показывают, что если сок состоит в основном из фруктов, то в нём может содержаться много калорий и сахара.

Пустая трата денег. Всё-таки ежедневная привычка пить сок обходится достаточно дорого.