Чем глинтвейн может быть полезен для здоровья

Доктор Дебора Ли из Dr Fox Online Pharmacy объяснила, как глинтвейн влияет на здоровье человека. Оказывается, этот напиток улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и не только.

По словам доктора Ли, известно, что употребление красного вина повышает уровень «хорошего» холестерина и снижает уровень «плохого». А этот вид алкоголя входит в состав глинтвейна.

Mirror

Результаты исследований, опубликованные в «Европейском журнале клинического питания», подтверждают пользу красного вина. После изучения состояния здоровья 69 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 38 до 74 лет специалисты обнаружили, что употребление вина приводит к повышению уровня «хорошего» холестерина на 11-16%.

Правда, также доктор Сунни Патель из Dish Dash Deets предупредил, что сейчас нет никаких научных доказательств, подтверждающих, что глинтвейн помогает снизить нормализовать уровень холестерина в крови. Хотя некоторые исследования показали, что употребление алкоголя в умеренных дозах, особенно красного вина, может иметь преимущества для здоровья сердца и сосудов, эти преимущества не являются исключительными для глинтвейна. Связан этот эффект именно с алкоголем, а не с конкретными ингредиентами, которые нужны для приготовления напитка.

Кроме того, доктор Суинни отметил, что специи, которые обычно добавляют в глинтвейн (корица, гвоздика, анис), могут тоже принести определённую пользу для здоровья. В некоторых недавних научных работах отмечается, что корица может помочь снизить кровяное давление, так как она улучшает работу кровеносных сосудов и уменьшает воспаление. Полезны для сердца также гвоздика, анис.