Врач ответила, сколько раз в день нужно принимать пищу

Споры о количестве приемов пищи в день ведутся учеными уже много лет. У каждого метода питания есть свои сторонники: одни придерживаются трехразового питания, другие едят по пять раз.

«Относительно здоровым людям, у которых нет интенсивного режима тренировок или физически тяжелой работы, достаточно двух-трех приемов пищи в сутки», – отметила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Частые перекусы не нужны, если у человека нет заболеваний ЖКТ, дефицита массы тела, истощения или спонтанного падения уровня глюкозы в крови. В ином случае это может привести к набору лишнего веса, что повлечет за собой другие негативные последствия, добавила медик.

Диляра Лебедева назвала четыре аргумента в пользу трехразового питания. Во-первых, это поможет избежать переедания, во-вторых, организм привыкнет к такому режиму и человек не будет испытывать чувство голода. Также такой метод питания значительно сэкономит время и не будет перегружать ЖКТ.

«Исключения из правила – показания врача или индивидуальный план питания, подобранный нутрициологом», – заключила Лебедева в своем телеграм-канале.