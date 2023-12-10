Полезно даже бабушкам: назван продукт, который поможет нарастить мышцы и сохранить фигуру

Чтобы сформировать тело мечты, стать красивым, сильным и выносливым, надо не только много тренироваться, но и правильно питаться.

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При этом в свой рацион необходимо обязательно добавить продукты, в которых содержится повышенное количество полезных нутриентов, в первую очередь – белка.

И лучшей рекомендацией здесь является творог, который станет незаменимым помощником в наборе мышечной массы и повышении выносливости во время физических нагрузок, а также поможет сохранить отличную фигуру даже людям преклонного возраста.

Об этом в интервью изданию «Кубанские новости» заявила врач-диетолог Марина Сорокина. По словам специалиста, в этом молочном продукте помимо белка есть много других ценных веществ.

«Это кальций, цинк, витамины В12, В5, В2, – подчеркнула она. – Кроме того, в твороге имеется много полезных пробиотических бактерий, важных для правильной работы кишечника. А благодаря нутриентам, творог активизирует рост волос, укрепляет ногти, улучшает работу ЖКТ и щитовидной железы, а также делает крепче эмаль зубов», – резюмировала диетолог.