Специалист по питанию рассказали о новом методе похудения

Ольга Ромашина, психолог и специалист по питанию, представила метод похудения, который назвала "Мосленте", подчеркнув важность осознанного приема пищи.

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По словам эксперта, многие не замечают своих ежедневных перекусов сладостями и часто недооценивают калорийность жидких продуктов, таких как кофе с добавками. Она отметила, что человеку может казаться, что он почти не ест, но все равно набирать вес.

Ромашина подчеркнула, что для успешного снижения веса важна мотивация. Она советует ясно определить свои цели и относиться к своему телу с заботой и уважением. По ее словам, понимание, зачем нужна стройность и какие цели ставятся перед изменением фигуры, помогает преодолеть психологические барьеры.

Эксперт утверждает, что осознанность в питании и ясная мотивация играют ключевую роль в достижении желаемого веса и формы тела.