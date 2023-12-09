Исследователь рассказал, что едят на завтрак долгожители

Здоровье человека во многом определяет его питание. Поэтому особые виды рационов или приверженность к определенной пище способны значительно продлить жизнь.

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Как рассказал создатель научных документальных фильмов, сотрудник National Geographic, журналист и продюсер Дэн Бюттнер, последние 20 лет он изучал привычки людей, которые живут дольше 100 лет, в том числе и пищевые.

Во время исследования на территории Коста-Рики – холмистой страны в Центральной Америке, покрытой тропическими лесами, а также омываемой водами Карибского моря и Тихого океана, ученому удалось найти самое полезное в мире меню на завтрак, пишет CNBC Make It.

Дэн Бюттнер выяснил, что среди местных жителей полуострова Никоя, расположенного на северо-западе страны, очень много людей в возрасте старше 100 лет. Как оказалось, одним из секретов их долголетия является питание.

Каждое утро они употребляют кукурузные лепешки с черной фасолью, луком, красным перцем и местными травами.

По мнению исследователя, изделие из муки является отличным источником цельнозерновых углеводов с низким гликемическим индексом, а черные бобы содержат те же антиоксиданты, что и черника. Они очищают организм, снижают кровяное давление и хорошо регулируют инсулин.

Кроме того, жители полуострова Никоя готовят себе чилеро. Это блюдо из уксуса, моркови и острого перца. Оно обладает антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами.