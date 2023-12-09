Диетолог развеяла миф о пользе фруктовых соков

Важность обмена веществ в регулировании энергии и общего состояния человеческого организма неоспорима.

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Однако диетологи предостерегли от безрассудного потребления на первый взгляд полезных напитков, которые могут, по их словам, нарушить обмен веществ. Речь, в частности идёт о фруктовых соках и смузи, передаёт издание ЗОЖ.news со ссылкой на портал She Finds.

Так, по словам врача-диетолога Карли Хендерсон, несмотря на их богатое питательными веществами содержание, соки и смузи могут стать источником проблем для обмена веществ.

Как отметила специалист, причина кроется в высоком содержании в этих напитках фруктозы или сахара. Также в данных продуктах мало клетчатки, что тоже способствует чрезмерному потреблению калорий и сахаров.

«Это катастрофа для нашего обмена веществ, – подчеркнула Хендерсон. – Кроме того, употребление соков и смузи может привести к скачкам уровня инсулина и со временем способствовать резистентности к инсулину».