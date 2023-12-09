Мясников посоветовал россиянам вставать без будильника

Многие россияне сталкиваются с проблемой тяжелого утреннего подъема. Не стоит долго лежать в кровати или резко подскакивать от звука будильника. О том, как настроить свой организм на продуктивный день, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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«Много десятков тысяч людей это ночью глаза не открыли больше. И вы должны понимать, что вы в этом отношении избранный. И это важно. Потому что мы все просыпаемся с плохим настроением, не хотим вставать», – объяснил Мясников россиянам, о важности начинать день с улыбки.

Телеведущий отметил, что привычный многим подъем по будильнику является стрессовым фактором для организма. Лучше всего – ложиться спать в одно и то же время, так улучшиться и качество сна и общее самочувствие.

Также не стоит после пробуждения долго валяться в кровати и делать там гимнастику. Сначала лучше включит свет, он хоть и раздражает, но запускает циркадные ритмы. Потом умыться холодной водой и начинать гимнастику.

«Когда мы начинаем с утра ныть... Нудного человека и болезнь быстрее поймает. Поэтому будьте веселы», – сказал врач.

Вставать с кровати также необходимо определенным образом – без резких движений, так как может закружиться голова. Мясников советует сначала немного посидеть, затем опустить ноги и еще посидеть, после чего уже вставать окончательно, пишет vesti.ru.

Смыть с себя сон также поможет прохладный душ, также можно протереть лицо кусочком льда, чтобы взбодриться.

Мясников также рассказал, что важной для здоровья является физическая активность, однако многие подразумевают под ней поход в спортзал или специальные нагрузки, хотя ее можно найти и в повседневной жизни.