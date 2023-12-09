Врач назвала причины снижения либидо у молодежи

Либидо — это сексуальное влечение, которое проявляется у парней и девушек под влиянием половых гормонов и может снижаться с возрастом в связи с уменьшением уровня этих гормонов в организме, сообщила врач-акушер-гинеколог первой категории Галина Лазута. В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины снижения либидо у молодежи.

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По словам врача, часто пониженное сексуальное влечение не связано с возрастными изменениями, поскольку наблюдается у молодежи. Говоря о причинах, Лазута рассказала, что существует два вида «нежелания»: физиологическое и психологическое. Поэтому многие врачи допускают большую ошибку, считая, что нежелание — это всегда психологические барьеры, отметила она.

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Пациентам со сниженным либидо гинеколог посоветовала начинать искать проблему со сдачи анализов на гормоны. Так, необходимо проверить уровень эстрадиола, тестостерона и лютеинизирующего гормона, стимулирующего овуляцию.

«Последний серьезно влияет на повышение желания в определенные моменты цикла. Прогестерон важно проверять дважды за цикл. Если идет резкий подъем — будет расти и желание, а если повышается пролактин или тиреотропный гормон — интимной близости не хочется», — поделилась специалист.

Если при обследовании гормоны оказались в норме, можно сдать кровь и оценить уровень липидного профиля и холестерина. Кроме того, важно учитывать усталость, стресс и взаимопонимание в паре Галина Лазута гинеколог

Еще одной распространенной причиной является пролапс, или опущение, органов малого таза, обратила внимание врач. Она пояснила, что это состояние, когда внутренние половые органы постепенно перемещаются к влагалищному входу. Первое время опущение происходит бессимптомно либо при половом акте могут возникать хлюпающие звуки. Также пролапс может сопровождаться ощущениями инородного тела во влагалище, тянущими болями в нижней части живота и пояснице, вздутием, запорами, недержанием мочи. Кроме того, уменьшается чувствительность, что мешает получать удовольствие от интимной близости.

Такое отклонение часто встречается у женщин до 35 лет. Если не уделять пролапсу внимание и не заниматься им, это может негативно сказаться на либидо Галина Лазута гинеколог