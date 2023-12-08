Стало известно, что едят на завтрак долгожители
Исследователь долголетия Дэн Бюттнер выявил, что утреннее питание играет решающую роль в продолжительности жизни. Он раскрыл, чем обычно завтракают долгожители.
«Столетние долгожители предпочитают начинать день с кукурузных лепешек, наполненных черной фасолью, луком, рисом, местными травами и красным перцем», – пояснили специалисты Университета Раша.
Бюттнер пояснил, что лепешки являются источником цельнозерновых сложных углеводов с низким гликемическим индексом. Данные лепешки предоставляют организму необходимые элементы для усвоения.
Ученые заявили, что выбор правильных продуктов на завтрак может стать ключом к продолжительной и здоровой жизни, пишет «Пятый канал».