Стало известно, что едят на завтрак долгожители

Исследователь долголетия Дэн Бюттнер выявил, что утреннее питание играет решающую роль в продолжительности жизни. Он раскрыл, чем обычно завтракают долгожители.

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«Столетние долгожители предпочитают начинать день с кукурузных лепешек, наполненных черной фасолью, луком, рисом, местными травами и красным перцем», – пояснили специалисты Университета Раша.

Бюттнер пояснил, что лепешки являются источником цельнозерновых сложных углеводов с низким гликемическим индексом. Данные лепешки предоставляют организму необходимые элементы для усвоения.