Диетолог рассказал, сколько еды может вместить в себя желудок

Во время праздников люди съедают больше еды, чем обычно. В редких случаях это может привести к сильному переполнению желудка и серьёзным проблемам со здоровьем, говорит диетолог Кортни Каламар.

Разрыв желудка из-за переедания действительно может произойти. В медицине это состояние называют перфорацией желудочно-кишечного тракта, которая возникает, когда желудок переполняется. Образуется отверстие, через которое содержимое желудка попадает в брюшную полость, что может привести к инфекциям, в том числе к смертельному сепсису.