Диетолог рассказал, сколько еды может вместить в себя желудок
Во время праздников люди съедают больше еды, чем обычно. В редких случаях это может привести к сильному переполнению желудка и серьёзным проблемам со здоровьем, говорит диетолог Кортни Каламар.
Разрыв желудка из-за переедания действительно может произойти. В медицине это состояние называют перфорацией желудочно-кишечного тракта, которая возникает, когда желудок переполняется. Образуется отверстие, через которое содержимое желудка попадает в брюшную полость, что может привести к инфекциям, в том числе к смертельному сепсису.
Средний желудок вмещает примерно один литр еды.
Точное количество варьируется от человека к человеку. Но желудок среднего взрослого человека вмещает около одного литра еды (около четырёх чашек). Поскольку желудок очень эластичен, он способен вместить от трёх до четырёх литров (или 16 чашек) за раз.